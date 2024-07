Stilato il calendario della serie A. Si parte con Bologna-Udinese il 17 o 18 agosto

Prende forma la nuova serie A di calcio. La giornata d’esordio, il 17 e 18 agosto, vedrà l’Udinese in trasferta a Bologna, mentre la prima in casa dei bianconeri si giocherà nel weekend successivo con la Lazio.

Ancora sfida interna al Friuli nella terza giornata, questa volta contro il neopromosso Como. Dopo la prima sosta per gli impegni della Nazionale, il percorso dell’Udinese proseguirà con le trasferte a Parma e contro la Roma, mentre il 29 settembre sarà la volta del primo big match: al Friuli sono attesi i campioni d’Italia dell’Inter.

Le altre sfide blasonate saranno a Milano, sponda rossonera, il 6 ottobre e in casa contro la Juve il 3 novembre.

Nel girone d’andata, i due derby triveneti saranno in trasferta, a Venezia il 30 ottobre e a Verona il 5 gennaio. La serie A non si fermerà per le feste: l’Udinese sarà a Firenze prima di Natale, mentre nel turno di fine anno ospiterà il Torino.

La sfida di ritorno con l’Inter sarà il 30 marzo, mentre il Milan sarà al Friuli il 13 aprile; trasferta contro la Juventus il 18 maggio. Il campionato di serie A si chiuderà, poi, nel weekend del 25 maggio con i bianconeri che ospiteranno nuovamente la Fiorentina.

SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO