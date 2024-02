Il Tolmezzo Carnia torna alla vittoria: contro il San Luigi finisce 3 a 2

Torna alla vittoria, la prima nel girone di ritorno, il Tolmezzo Carnia, e lo fa con una prestazione molto convincente superando per 3 a 2 il San Luigi sul suo terreno di gioco.

I ragazzi di mister Serini ci provano subito: al 2′ la prima chance ospite con Cucchiaro, senza fortuna e poi ancora con Motta, parato. Al 24′ Solari perde palla al limite della propria area, la recupera il San Luigi e Carlevaris poi viene messo giù in area, l’arbitro concede il rigore, trasformato dallo stesso attaccante di casa. La reazione carnica non si fa attendere, e appena un minuto più tardi Persello sfiora il pari con un colpo di testa alto sopra la traversa. A pareggiare i conti al 41′ Solari che così si fa perdonare, infilando la sfera in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Motta. Passano due minuti e sugli sviluppi di una punizione dal versante destro, disegnata da Faleschini, Persello svetta di testa e insacca.

Ad inizio ripresa è ancora Tolmezzo show con Motta che batte a rete di sinistro ma trova la strepitosa risposta di De Mattia e Micelli che subito dopo colpisce l’incrocio dei pali. Il San Luigi sfiora il pari con un colpo di testa diretto all’angolino basso, ma Cristofoli si distende e salva il risultato. Alla mezz’ora arriva la terza rete per i rossoazzurri, ancora con Persello in versione bomber, sugli sviluppi di un corner. I padroni di casa non mollano e Cristofoli si supera sul sinistro a botta sicura di Marin, ma non può nulla al 38′ sull’inzuccata di Grujic che accorcia. Il Tolmezzo resiste fino alla fine e porta a casa i tre punti che valgono la conferma al 4^ posto, a braccetto con il Tamai. Sabato di nuovo sfida in anticipo, al “Fratelli Ermano” arriva la Pro Fagagna.

San Luigi – Tolmezzo Carnia 2-3

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 6^ GIORNATA GIR. RITORNO



Gol: 25’ Carlevaris (rig), 42’ Solari, 44’ Persello, 30’st Persello, 37’st Grujic



SAN LUIGI CALCIO: De Mattia, Polacco (39’st Greco), Millo (1’st Grujic), Di Lenardo (30’st Ianezic), Zetto (7’st German), Male, Falleti, Marzi (23’st Cottiga), Marin, Carlevaris, Spadera; a disposizione Suarez Diaz, Caramelli, Giovannini, Codan. Allenatore Sandro Andreolla.



TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, Gabriele Faleschini, Micelli, Rovere, Persello, Solari, Fabris, Amadio (44’st Picco), Motta (37’st Nagostinis), Cucchiaro; a disposizione Beltrame, Capellari, Flora, Coradazzi, Baruzzini, Cristian Tomat, Gregorutti. Allenatore Mauro Serini.



ARBITRO: Biscontin di Pordenone (Rufrano-Bonino)



NOTE: Ammoniti Fabris, Solari, Cucchiaro.

La sintesi.