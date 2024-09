Tolmezzo e Juventina Sant’Andrea si dividono la posta in palio

Finisce 0 a 0: nessuna rete ma tante emozioni.

Finisce in parità la sfida tra Tolmezzo e Juventina Sant’Andrea che ha visto grande equilibrio in campo e diverse emozioni soprattutto a metà ripresa. Nella prima frazione di gara i padroni di casa, con diverse pedine importanti costrette in panchina, ci provano subito al 2′ con una conclusione di Motta che si incunea in area, poi trova al momento del tiro il muro della difesa ospite.

Nella ripresa ancora occasioni pericolose su ambo i fronti. Al 3’ gol annullato a Pillon per fuorigioco, nel tentativo di ribadire in rete il pallone scagliato contro la traversa dal compagno di squadra Marco Piscopo. La risposta dei padroni di casa all’8′ con il calcio di punizione di Gabriele Faleschini che viene parato da Blasizza. Al 16’ risale pericolosamente la linea di fondo Strukelj, il pallone servito in mezzo attraversa tutta la porta e non trova compagni pronti ad insaccare.

Mister Serini fa esordire il nuovo arrivato, Samuele Garbero (classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, nell’ultima stagione ha giocato in Serie D con la maglia del Montecchio Maggiore con 27 presenze, due reti e due assist). Al 20’ azione pericolosa in ripartenza con Nagostinis che spinge sulla fascia, fa slalom in area e poi cerca l’assist per Cucchiaro, la difesa allontana, raccoglie Fabris che lascia partire una conclusione bloccata a terra dal portiere della Juventina.

Al 22’ paratona di Cristofoli su Pillon che di sinistro a centro area cerca l’angolino; il numero uno rossoazzurro si ripete pochi minuti dopo sulla botta di Marco Piscopo, alzando sulla traversa. Al 24′ doppia conclusione per il Tolmezzo prima con Cucchiaro e poi con Coradazzi, entrambi neutralizzati da Blasizza. Al 28′ grande occasione per Dario che spreca malamente sul fondo, ultimi brivido dieci minuti dopo con Motta che da dentro l’area tenta l’effetto sorpresa con la girata spalle alla porta ma la sfera dà solo l’illusione del gol, terminando sulla rete esterna.

Alla fine un punto a testa, momentaneo terzo posto in coabitazione a quota 8 punti, assieme proprio alla Juventina e al Codroipo. Sabato 5 ottobre ancora sfida in anticipo, stavolta in casa del Muggia 1967.

Tolmezzo Carnia – Juventina S.Andrea 0-0

TOLMEZZO: Cristofoli, Nait, Cucchiaro, Coradazzi, D.Faleschini, Curumi, G.Faleschini, Fabris, Plozner (12’st Garbero), Motta, Nagostinis. All. Serini



JUVENTINA: Blasizza, Jazbar, Cocetta, Liut, Russian, L.Piscopo, Strukelj, Samotti, Pillon, Grion (32’pt Dario), M.Piscopo. All. Visentin



ARBITRO: Da Pieve di Pordenone (Bonino-Belfiore)

NOTE: ammonito Cristofoli, Samotti, Russian, M.Piscopo, Nait, Cucchiaro, Liut, G.Faleschini