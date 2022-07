L’udinese Giulia Rizzi conquista la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo

Il successo di Giulia Rizzi ai Giochi del Mediterraneo.

L’udinese Giulia Rizzi ha conquistato la medaglia d’oro nella XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria. La spadista in forza alle Fiamme Oro che vive e si allena a Parigi ha dominato la prova femminile in una giornata quasi perfetta per la spada del Team Italia che ha mandato a podio tutti e sei gli atleti in gara, tre nella prova femminile e altrettanti in quella maschile. Giulia Rizzi ha superato in semifinale e in finale le altre due azzurre in gara, Roberta Marzani e Nicol Foietta.

La vittoria della prova maschile è andata all’egiziano numero 8 del ranking mondiale Mohamed Elsayed che ha battuto in finale Valerio Cuomo; al terzo posto gli altri due azzurri, Matteo Tagliariol e Giacomo Paolini.

La gara di Giulia Rizzi è iniziata con un girone da 4 vittorie e 1 sconfitta. Entrata nel tabellone a eliminazione diretta negli ottavi, l’azzurra ha superato 15-10 l’algerina Gueham, mentre nei quarti è arrivato il successo con lo stesso risultato sulla francese Vitalis. Il derby di semifinale con Roberta Marzani ha visto la friulana sempre in vantaggio, giunta sul 13-9 la spadista classe ’89 ha subito la parziale rimonta della bergamasca (13-12) ma è riuscita a chiudere con autorità il match sul 15-12. A senso unico anche la finale, con l’atleta cresciuta sulle pedane dell’ASU con il Maestro Roberto Piraino che ha vinto l’incontro che la vedeva opposta a Nicol Foietta con un perentorio 15-8.

Per Giulia Rizzi la stagione non termina con questo prezioso oro. Nei prossimi giorni sarà impegnata nella preparazione dei Mondiali del Cairo dove è convocata come riserva in patria. Dovrà farsi trovare pronta in caso di forfait di qualche compagna.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 – SPADA FEMMINILE



Finale

Rizzi (ITA) – Foietta (ITA) 15-8



Semifinali

Rizzi (ITA) b. Marzani (ITA) 15-12

Foietta (ITA) b. Vanryssel (Fra) 15-9



Quarti

Marzani (ITA) b. Grijak (Srb) 15-8

Foietta (ITA) b. Fernandez Calleja (Esp) 15-10

Rizzi (ITA) b. Vitalis (Fra) 15-10



Tabellone dei 16

Rizzi (ITA) b. Gueham (Alg) 15-10



Fase a gironi

Nicol Foietta: 4 vittorie, 0 sconfitte

Roberta Marzani: 5 vittorie, 0 sconfitte

Giulia Rizzi: 4 vittorie, 1 sconfitta



Classifica (17): 1. Giulia Rizzi (ITA), 2. Nicol Foietta (ITA), 3. Roberta Marzani (ITA), 3. Eloise Vanryssel (Fra), 5. Coraline Vitalis (Fra), 6. Alexandra Louis Marie (Fra), 7. Jana Grijak (Srb), 8. Sara Fernandez Calleja (Esp)

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 – SPADA MASCHILE



Finale

Elsayed (Egy) b. Cuomo (ITA) 15-13



Semifinali

Cuomo (ITA) b. Tagliariol (ITA) 15-10

Elsayed (Egy) b. Paolini (ITA) 15-14



Quarti

Tagliariol (ITA) b. Allegre (Fra) 15-5

Cuomo (ITA) b. Yasseen (Egy) 12-8

Paolini (ITA) b. Elsokkary (Egy) 15-10



Tabellone dei 16

Tagliariol (ITA) b. El Haouari (Mar) 15-7

Cuomo (ITA) b. Taliotis (Cyp) 15-7

Paolini (ITA) b. Elkord (Mar) 15-8



Fase a gironi

Giacomo Paolini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Tagliariol: 5 vittorie, 0 sconfitte

Valerio Cuomo: 4 vittorie, 1 sconfitta



Classifica (25): 1. Mohamed Elsayed (Egy), 2. Valerio Cuomo (ITA); 3. Matteo Tagliariol (ITA), 3. Giacomo Paolini (ITA), 5. Mohamed Yasseen (Egy), 6. Daniel Jerent (Fra), 7. Paul Allegre (Fra), 7. Ahmad Elsokkary (Egy)