Gli escursionisti sono stati soccorsi con l’elicottero.

Intervento di soccorso ieri pomeriggio su un sentiero particolarmente impervio a quota 2.200 metri, in prossimità del bivacco Marchi nel comune di Forni di Sopra. La sala operativa dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte del servizio “SOS EMERGENZE”, di una nota casa produttrice di smartphone, che segnalava una coppia di giovani turisti stranieri in difficoltà.

Considerati i tempi necessari alle squadre di terra per raggiungere il punto indicato il personale della sala operativa dei Vigili del fuoco del capoluogo friulano hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 154 del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia avvisando, per conoscenza, dell’intervento in corso la Sores e il Soccorso Alpino.

Raggiunto il punto indicato, l’elicottero ha individuato gli escursionisti e ha iniziato la complessa manovra di recupero. Con il verricello dal velivolo sono stati calati nei pressi della coppia i due elisoccorritori, che hanno provveduto ad imbragare il ragazzo e la ragazza. Successivamente, con due distinte verricellate, i due sono stati issati sull’elicottero.

Dopo aver recuperato escursionisti e soccorritori l’elicottero li ha trasportati presso l’avio superficie di Osoppo dove, una volta arrivati, è stata richiesta l’assistenza medica per un controllo in quanto la ragazza lamentava un dolore alla caviglia.

I due escursionisti hanno utilizzato il servizio “SOS EMERGENZE” in quanto la zona dove si trovavano è priva di copertura telefonica e rete dati. il servizio, che è funzionante con smartphone di ultima generazione e in campo aperto, invia la posizione e permette lo scambio di messaggi di testo tramite satellite.