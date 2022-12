Vela a Lignano, ottimi risultati per i team inclusivi di Càpita

Il campionato autunnale di vela a Lignano.

Sabato 3 dicembre, proprio nella giornata mondiale dedicata ai diritti delle persone con disabilità, si è concluso il Campionato Autunnale di vela a Lignano Sabbiadoro, 4 fine settimana all’insegna di vento e mare con l’ultima giornata nuvolosa, rafficata e a tratti piovosa, con mare formato che non hanno ostacolato l’entusiasmo degli sportivi, tra cui i team inclusivi a bordo di Càpita, il daysailer accessibile che ha concluso al 2° posto assoluto del gruppo diporto.

Uno splendido segnale che conferma come lo sport sia attività che contribuisce al benessere psicofisico delle persone, cosiddette “disabili” e non, e porti giovamento nelle relazioni interpersonali e nelle ricadute sulla qualità della vita di tutte le persone.

Le attività del sodalizio lignanese si svolgono durante tutto l’arco dell’anno e sono denominate Sea4All praticando vela, kitesurf, sup per tutti oltre a escursioni, ritrovi aggregativi, momenti informativo-formativi sempre con approccio inclusivo come lo sono anche gli equipaggi che partecipano alle regate anche non specificatamente paralimpiche come il caso del Campionato Autunnale di Lignano, senza barriere fisiche, mentali ed economiche, in quanto le attività sono gratuite.

Terminata la stagione agonistica 2022, ricchissima di soddisfazioni con oltre 400 giornate/persona dedicate, in ben 83 occasioni durante l’anno si proseguirà in questo ultimo scorcio dell’anno con altre uscite, allenamenti, ritrovi e programmare la prossima annualità 2023 con sempre più entusiasmo e iniziative.