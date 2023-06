Incendio a Staranzano.

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 1 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone sono intervenuti in un’abitazione di Staranzano, dove si erano sviluppato un incendio.

I pompieri hanno operato con autopompa e autobotte supportati da un’ulteriore autobotte e l’autoscala giunte dalla sede centrale di Gorizia per domare le fiamme partite all’interno di un appartamento posto al primo piano di un edificio di Via Marconi.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno verificato che non vi fossero persone nell’appartamento e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone, i vigili del fuoco hanno portato in salvo 4 gatti e 2 cani che si trovavano all’interno dell’appartamento coinvolto.