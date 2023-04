Incidente domestico a Staranzano.

Un uomo di circa 48 anni di età è stato soccorso dal personale sanitario nel tardo pomeriggio di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di una elettrocuzione. L’evento si è verificato in una casa di Staranzano, per cause in corso di accertamento.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Monfalcone e l’automedica, entrambe in codice giallo. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.

Il personale sanitario ha preso in carico l’uomo che è stato soccorso e trasportato in ambulanza, cosciente, stabile, all’ospedale San Polo di Monfalcone per tutto gli accertamenti e le cure del caso; non è in pericolo di vita.