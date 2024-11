Il video del nuovo singolo di Jovanotti è girato in Fvg.

E’ uscito venerdì a mezzanotte il nuovo attesissimo singolo di Lorenzo Cherubini, aka Jovanotti: si intitola “Montecristo” e il suo videoclip è stato girato in Friuli Venezia Giulia, per la precisione sulle spiagge del Lido di Staranzano.

La canzone, che anticipa l’album in uscita a fine gennaio 2025, è un omaggio a Dumas: il brano infatti è nato nel periodo della convalescenza, dopo l’intervento di un anno e mezzo fa, quando l’artista ascoltava l’audiolibro del Conte di Montecristo, ritrovandosi nel protagonista e nel suo percorso: dalla perdita, alla solitudine, alla rinascita.

Il video, per la regia degli YouNuts, Antonio Usbergo e Niccolò Cellaia, è stato girato alle prima ore dell’alba, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il supporto di PromoTurismoFVG e di FVG Film Commission.

A tal proposito, Jovanotti ha detto: “La location è incredibile e mi riporta a molte immagini e sensazioni presenti nella canzone: immaginazione, sogno e ritorno. La trama non segue un filo logico, è come un sogno: non c’è una vera narrazione, il sogno arriva e basta. Questo video racconta un momento della mia vita che parla di tempo, trauma, recupero e rinascita. È un viaggio, che è sempre un tema fondamentale della mia musica”.

“È stato un grande piacere ospitare nella nostra regione la produzione del nuovo videoclip di Jovanotti, che non è nuovo da queste parti. Anche lo storico Jova Beach Party, con cui ha scritto una pagina nuova nella storia dei live musicali italiani, ha avuto la sua prima data proprio in Friuli Venezia Giulia a Lignano Sabbiadoro” ha detto il governatore Massimiliano Fedriga.

Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, “non appena siamo venuti a conoscenza dell’intenzione da parte di Jovanotti di realizzare un video, abbiamo candidato la regione per ospitarne la produzione. Siamo quindi particolarmente soddisfatti che gli scenari del Friuli Venezia Giulia siano stati perfetti per gli obiettivi artistici di Jovanotti e del suo team. Abbinare, infatti, i grandi interpreti della musica italiana come Jovanotti alla regione rientra – ha concluso Fedriga – nelle nostre strategie di valorizzazione e promozione del territorio“.