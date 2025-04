Ubriaco alla guida.

Serata finita male per un 66enne friulano che è stato beccato ubriaco alla guida. E’ accaduto nella notte tra il 17 e il 18 aprile, a Talmassons dove il Norm di Latisana è intervenuto per un incidente stradale, una fuoriuscita di strada autonoma. L’uomo alla guida è stato sottoposto ad acoltest ed è risultato positivo con un tasso di 1.39. Così, oltre ai danni all’auto ha rimediato anche una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e la patente ritirata.