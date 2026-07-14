Due nuovi percorsi alla scoperta delle bellezze di Tarcento

Due itinerari ad anello tra il centro storico, il torrente Torre e il colle di Sant’Eufemia entreranno ufficialmente a far parte del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”. L’inaugurazione dei percorsi “A spasso per Tarcento” e “Alla scoperta del colle di Sant’Eufemia” è in programma giovedì 16 luglio, con inizio alle 17.15.



Il punto di ritrovo sarà in via Sottocolle Verzan, nell’area camper e del palazzetto dello sport, vicino al cartellone dedicato al progetto regionale.

L’inaugurazione e gli interventi

La cerimonia si aprirà con i saluti del sindaco di Tarcento Mauro Steccati, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e del rappresentante di Federfarma FVG Cristiano Mugani. Interverrà quindi il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin. Seguiranno alcuni approfondimenti dedicati al rapporto tra salute, movimento e partecipazione delle comunità.



Andrea Iob, del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, parlerà di “Salute, stili di vita e Comunità Attive”. Il progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute”, che dal 2019 al 2026 ha coinvolto 138 Comuni e 129 percorsi, sarà invece illustrato da Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG, e da Laura Pagani, del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine.



La presentazione dei due itinerari sarà affidata a Silvia Fina, assessore al turismo e alla promozione dei siti storici e naturalistici del Comune di Buia. Al termine degli interventi e del taglio del nastro, i partecipanti potranno prendere parte a una passeggiata guidata, insieme alle associazioni locali e ai gruppi di cammino.

I due percorsi.

Entrambi i percorsi iniziano dall’area parcheggio attrezzata con panchine vicino al torrente Torre, all’area camper e al palazzetto dello sport.

“A spasso per Tarcento” tra ville e centro storico

Il primo percorso, “A spasso per Tarcento”, attraversa il centro storico. Dopo un tratto inizialmente pianeggiante e una breve salita, l’itinerario supera la strada regionale 356 e raggiunge l’area verde “Vivanda”, dotata di spazi per la sosta e giochi per bambini, anche accessibili.

Il tracciato prosegue lungo strade secondarie fino a via Dante, via Udine e viale Matteotti, caratterizzato da ampi marciapiedi, viali alberati e ville di interesse storico.

Da piazza Libertà si continua lungo viale Marinelli, passando vicino all’ex cinema Margherita, progettato dagli architetti Provino e Gino Valle. Si raggiunge quindi il cuore di Tarcento, dove si trovano Palazzo Frangipane, già sede municipale e oggi sede del Consiglio comunale, il duomo di San Pietro e il municipio.

Piazza Roma e via Roma sono aree pedonali. Nelle vicinanze sono presenti parcheggi, anche riservati alle persone con disabilità, e diverse attività pubbliche. Da via Sottocolle Verzan, percorsa in discesa, si ritorna infine al punto di partenza.

Il percorso verso il colle di Sant’Eufemia

L’altro percorso, “Alla scoperta del colle di Sant’Eufemia”, è pensato per chi può affrontare pendenze più impegnative e tratti con pavimentazione meno regolare.



L’itinerario costeggia inizialmente il torrente Torre verso sud, raggiunge via Pasubio e prosegue sulla pista ciclopedonale. Il percorso segue quindi il sedime in ghiaia dell’ex tramvia Udine-Tarcento, conosciuta come “tram bianco”, fino all’incrocio con la strada alberata di via dei Cipressi.



La salita conduce alla chiesa di Segnacco e successivamente al colle sul quale si trovano la chiesetta di Sant’Eufemia e l’adiacente parco storico della Rimembranza.



La discesa offre scorci sulla collina di Coia e sul monte Bernadia, prima di ricongiungersi alla pista ciclopedonale. Da via Dante sarà possibile scegliere se rientrare direttamente al punto di partenza oppure collegarsi al percorso che attraversa il centro storico.

Il progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO”

Il progetto “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute” è promosso e sostenuto dall’ottobre 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Salute.

L’iniziativa è coordinata e attuata da Federsanità ANCI FVG, d’intesa con ANCI FVG e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine, PromoTurismo FVG, i 138 Comuni aderenti e le associazioni presenti sui territori.

L’obiettivo è contribuire all’attuazione del Piano regionale della Prevenzione – Comunità Attive e della legge regionale dedicata all’invecchiamento attivo e al contrasto della solitudine, favorendo il movimento e la socialità attraverso percorsi accessibili e occasioni di cammino collettivo.