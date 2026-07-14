Pioggia intensa, forti raffiche di vento e grandine hanno interessato nel pomeriggio di martedì 14 luglio diverse zone della provincia di Pordenone. I temporali, inizialmente concentrati sulle aree montane, si sono successivamente estesi anche alla pianura.

Grandine e quasi 39 millimetri di pioggia in Valcellina

Le prime segnalazioni sono arrivate attorno alle 15 dalla Valcellina. A Claut i residenti hanno riferito di violente raffiche di vento e di una grandinata con chicchi che in alcuni casi hanno raggiunto i quattro centimetri di diametro.

Nel corso del pomeriggio il maltempo si è spostato verso la pianura pordenonese. Pioggia, vento e grandine sono stati segnalati a Fontanafredda, Pordenone, Rauscedo e San Giorgio della Richinvelda. Le grandinate e le raffiche hanno provocato disagi alla popolazione, mentre l’instabilità ha continuato a interessare a macchia di leopardo diverse aree del territorio provinciale.

Le previsioni per i prossimi giorni

Alla base del peggioramento, secondo Arpa FVG, ci sono correnti occidentali calde, umide e instabili che interessano il Nord Italia. Una situazione destinata a proseguire fino a sabato, quando l’instabilità potrebbe diventare più marcata.

Per il resto della giornata di martedì sono previsti rovesci e temporali in montagna, pianura e sulla costa. Mercoledì il cielo sarà invece in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa e variabile sui monti, dove dal pomeriggio potranno svilupparsi nuovi temporali.

Non viene esclusa la possibilità di fenomeni localmente forti anche sul resto della regione. In pianura il caldo resterà afoso nelle ore pomeridiane, mentre sulla costa soffierà una leggera brezza. Da domenica l’arrivo di correnti settentrionali più fresche, secche e stabili dovrebbe favorire il ritorno a condizioni estive più normali per il Friuli Venezia Giulia.