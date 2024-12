Da Tarcento a Honolulu, un friulano alla maratona delle Hawaii

Il maratoneta tarcentino Lorenzo Bisogni alla maratona delle Hawaii.

“In me ora c’è un misto di emozioni. Da un lato la soddisfazione di aver portato la bandiera friulana fino alle isole Hawaii, dall’altra c’è l’amarezza per l’infortunio occorso in gara che mi ha gravemente condizionato”. Sono queste le prime considerazioni di Lorenzo Bisogni, il maratoneta tarcentino, non appena terminata la celeberrima Maratona delle Hawaii.



Dopo le partecipazioni alla corsa del Circolo Polare Artico, Lisbona e di Venezia, il giovane friulano ha deciso di cimentarsi anche in quest’altra sfida in terra statunitense. Bisogni è riuscito a concludere la gara nonostante un infortunio patito in una discesa intorno al 14°km, che l’ha costretto ad un’andatura claudicante fino all’agognato traguardo (concludendo, comunque, intorno alla 2853° posizione su oltre 18.000 partecipanti).



“Avevo espresso al Presidente Fedriga e all’Assessore Zilli, che mi hanno sostenuto fin dall’inizio, l’emozione che avevo nel poter rappresentare il FVG in questa ambita competizione, e ci tenevo tantissimo a sfoderare una grande prestazione in termini di tempo” dichiara Bisogni. “Purtroppo la fortuna non è stata dalla mia parte, ma, pur con la caviglia dolorante, sono stato felice di portare a termine la gara ed ostentare la bandiera della mia terra sulla famosa spiaggia di Waikiki a Honolulu.



“Quali le prossime tappe? Difficile dirlo ora, intanto mi godo il resto della vacanza in questa splendida isola e le emozioni della manifestazione. CI tengo a ringraziare pubblicamente, oltre ai miei sponsor, l’ente PromoTurismo che mi ha permesso di sfoggiare il claim “IoSonoFriuliVeneziaGiulia” sulla casacca di competizione” conclude Bisogni.