Incendio sul tetto di casa, in fiamme la canna fumaria

Incendio questo pomeriggio in Strada per Basovizza a Trieste.

Alle ore 16.35 circa i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con una squadra, l’autoscala e l’autobotte, per l‘incendio della canna fumaria di una casetta monofamiliare in Strada per Basovizza a Trieste.

Le squadre intervenute sono riuscite a spegnere le fiamme in pochi minuti evitando danni all’abitazione. L’intervento è terminato con una verifica strumentale dell’alloggio per verificare che negli spazi abitativi non vi fossero residui dei fumi prodotti dalla combustione. L’incendio non ha coinvolto persone