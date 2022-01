L’incidente a Tarcento.

Una moto è finita contro un’auto, questa sera, intorno alle 19, in via Dante a Tarcento. Nello scontro il centauro è stato catapultato contro il parabrezza del veicolo, sfondandolo. È grave.

Soccorso dall’ambulanza del 118 e dall’automedica, si è deciso per il trasporto d’urgenza in ospedale. Per ricostruire l’accaduto e i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La strada è stata chiusa.

