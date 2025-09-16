Infortunio sul lavoro a Tarcento, operaio ferito alla mano

L’infortunio sul lavoro in un’azienda di Tarcento.

Nella serata di ieri, 15 settembre, i carabinieri del Norm di Cividale del Friuli sono intervenuti a Tarcento, presso la ditta Julia Itensili Srl, per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un dipendente di 43 anni, residente nella cittadina.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava approntando un macchinario per la lavorazione del metallo quando ha riportato lesioni a una falange della mano destra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Udine per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Sul posto anche i tecnici della Struttura di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro dell’AsuFc.