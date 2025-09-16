Rapina una casa a Palmanova, poi fugge all’estero: arrestato dieci anni dopo

Autore di una rapina a Palmanova nel 2015.

È stato estradato in Italia un 60enne croato condannato a 7 anni di reclusione per una rapina commessa a Palmanova il 7 novembre 2015. L’uomo, insieme a un complice, aveva fatto irruzione in un’abitazione e aggredito il proprietario per garantirsi la fuga.

Le successive verifiche hanno dato modo di appurare che l’interessato si era reso irreperibile in Italia, e che aveva cambiato le sue generalità. Successivamente, accertata la sua presenza in Croazia, è stato attivato l’organo investigativo di quella nazione che lo ha arrestato per il Mandato di Arresto Europeo. L’uomo, successivamente è stato estradato in Italia.