A Camporosso nasce il Biolago Saifnitz: la nuova oasi tra natura e relax

Nel cuore della Valcanale, tra prati verdi e il profilo delle montagne, nasce un nuovo spazio dedicato al tempo libero e al benessere: venerdì 31 luglio alle 17.30 sarà inaugurato il Biolago Saifnitz, realizzato in via Valcanale a Camporosso-Tarvisio, una nuova area all’aperto pensata per la comunità e per i visitatori che vogliono vivere il territorio a contatto con la natura.

L’intervento punta ad arricchire l’offerta turistica e ricreativa del territorio comunale, creando un luogo dove rilassarsi, praticare attività all’aperto e trascorrere momenti di socialità immersi nel paesaggio montano.

Un nuovo spazio vicino alla ciclabile della Valcanale

Il Biolago Saifnitz sorge a pochi passi dalla ciclabile della Valcanale e nasce come un’oasi naturale dedicata alle famiglie, agli sportivi e agli amanti dell’ambiente.

La struttura è caratterizzata da acqua cristallina e da un’area attrezzata con ombrelloni e lettini, pensata anche come punto di sosta per chi arriva dopo una passeggiata o un’escursione in bicicletta. Grande attenzione è stata riservata ai bambini, con una zona dedicata dotata di acqua molto bassa e giochi, progettata per permettere ai più piccoli di divertirsi e ai genitori di vivere il tempo al lago in tranquillità.

L’offerta del Biolago Saifnitz sarà completata da un punto ristoro con bevande fresche, panini preparati al momento e piatti freddi. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, offrendo un nuovo punto di riferimento per residenti e turisti durante la stagione estiva.

Le parole dell’amministrazione.

La vice sindaca e assessora al Turismo del Comune di Tarvisio, Serena De Simone, ha sottolineato il valore dell’intervento per il territorio. “L’inaugurazione del Biolago Saifnitz amplia l’offerta turistica di Tarvisio, mettendo a disposizione della comunità un nuovo spazio dedicato al tempo libero, così completando il progetto ministeriale Tarvisiano, la montagna a misura di bambino”.

“È, dunque, con particolare orgoglio che, come Vice Sindaco e Assessore al Turismo, comunico l’ultimazione di tale opera, che si delinea come conclusione dell’attuato percorso di investimenti per il nostro territorio che questa Amministrazione ha fortemente voluto e portato a termine, mantenendo gli impegni assunti e trasformando risorse pubbliche in attività concrete a beneficio del territorio”.

Secondo De Simone, l’apertura del biolago non rappresenta un punto di arrivo, ma conferma la volontà dell’amministrazione di proseguire nel percorso di investimenti su un modello di sviluppo capace di unire turismo, qualità della vita e servizi per le famiglie. “Un territorio più accogliente per chi lo visita, infatti, è anche un territorio migliore in cui vivere ogni giorno”, ha concluso la vice sindaca.

Con il Biolago Saifnitz, Camporosso e la Valcanale aggiungono quindi un nuovo spazio dedicato alla fruizione sostenibile dell’ambiente montano, ampliando le opportunità per chi vive e frequenta il territorio.