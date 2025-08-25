CamporossoRacconta: quattro giorni di parole, natura e comunità nel Tarvisiano

Dal 28 al 31 agosto 2025, il Tarvisiano ospiterà la terza edizione di CamporossoRacconta, la rassegna letteraria che trasforma la natura in palcoscenico e la parola nel suo protagonista più autentico. Promossa dal Consorzio Agrario Vicinia di Camporosso e ideata da Emily Menguzzato e Ilaria Romanzin, la manifestazione si conferma come un evento culturale capace di unire qualità, partecipazione e radicamento territoriale.

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla frammentazione della comunicazione, CamporossoRacconta invita a riscoprire il potere riflessivo e generativo della parola scritta e parlata, attraverso quattro giorni di incontri, dialoghi e narrazioni. Autori affermati del panorama italiano, voci radicate nel territorio e scrittori esordienti si confronteranno con un pubblico curioso e appassionato, in una cornice suggestiva: due giardini all’aperto trasformano il paesaggio naturale in scenografia per conversazioni intime, autentiche e ispiranti.

I protagonisti di CamporossoRacconta.

Il tema scelto per il 2025, “In punta di Parole”, guiderà le riflessioni tra letteratura, attualità e memoria. Tra gli ospiti confermati figurano Chiara Gily, Maurizio Mannoni, Paolo Colombo, Fausto Biloslavo, Alberto Garlini, Antonella Sbuelz, Mal, Pietro Spirito, Elke Burul, Anna A. Lombardi, Giulia Depentor, Alessandro Mezzena Lona, Paolo Pichierri, Matteo Quaglia e Hans Kitzmüller.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle nuove generazioni, con letture animate, laboratori e incontri con autori come Cristina Marsi, Anna Simioni, Stefania Del Rizzo e il fumettista Marco Tabilio, stimolando la creatività e il piacere della lettura lontano dagli schermi.

Le novità dell’edizione.

Tra le novità del 2025, una serata speciale di teatro in memoria dello scrittore Pino Roveredo, con Alessandro Mizzi, Gigliola Bagatin e Mario Grasso, e un estratto teatrale del “Ritratto di Dorian Gray” a cura del gruppo teatrale Cremonini di Tarvisio. Non mancherà un momento di riflessione sui temi del presente: Monsignor Malnati, Francesco De Filippo e Cristiano Degano presenteranno la “Carta di Trieste sull’Intelligenza Artificiale”, documento volto a promuovere un uso consapevole, etico e umanamente centrato delle nuove tecnologie.

Le conversazioni saranno guidate da un gruppo di moderatori autorevoli, tra cui Stefano Mensurati, Cristiano Degano, Francesco De Filippo, Valeria Pace, Gioia Meloni, Fabiana Martini, Anna Romanin, Elena Commessatti, Francesca Lanzara, Michela De Faveri e Diego Rizzardo.

L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Tarvisio, del Consorzio B.I.M. DRAVA e di Lca Grafiche, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, della FERPI, dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia e di IES Magazine. Collabora l’US Camporosso, l’Associazione culturale internazionale “La Cordata” e l’associazione culturale “L’età dell’Acquario”. La media partnership è di Radio Punto Zero.

CamporossoRacconta si inserisce nel clima gioioso della festa patronale, rafforzando il legame tra cultura, territorio e comunità. Strutture ricettive e attività commerciali locali hanno attivato convenzioni per i partecipanti, rendendo l’esperienza ancora più accogliente e accessibile, sostenendo così l’economia del territorio.

La rassegna conferma il suo ruolo di appuntamento culturale di rilievo, capace di coniugare alta qualità letteraria, coinvolgimento intergenerazionale e valorizzazione del patrimonio naturale e umano del Tarvisiano.