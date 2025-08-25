Auto prende fuoco in mezzo all’incrocio, illeso il conducente

L’auto si è incendiata lungo via Nazionale a Tavagnacco.

Nel tardo pomeriggio di oggi 25 agosto, attorno alle 18:25, una BMW a motore termico (quindi non un’auto elettrica, né ibrida) si è incendiata lungo via Nazionale nel territorio comunale di Tavagnacco, all’incrocio di fronte a Ferri Auto.

Il guidatore è rimasto illeso e nessun altro veicolo o persona è stata coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, la polizia locale e un carro attrezzi per la rimozione della vettura danneggiata.