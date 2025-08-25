Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 26 agosto

25 Agosto 2025

di Redazione Friuli

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli prevede una giornata con cielo da poco nuvoloso a variabile. Al mattino le schiarite saranno più ampie sulle zone montane, mentre nel pomeriggio il sole tenderà a prevalere lungo la costa, con venti leggeri di brezza.

Le temperature si manterranno miti: in pianura minime tra 12 e 15°C e massime tra 26 e 28°C, mentre lungo la costa le minime oscillano tra 17 e 20°C e le massime tra 24 e 26°C. Sulle montagne, a 1000 metri, si registrano circa 16°C, e a 2000 metri circa 11°C.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE