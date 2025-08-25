Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 26 agosto

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli prevede una giornata con cielo da poco nuvoloso a variabile. Al mattino le schiarite saranno più ampie sulle zone montane, mentre nel pomeriggio il sole tenderà a prevalere lungo la costa, con venti leggeri di brezza.

Le temperature si manterranno miti: in pianura minime tra 12 e 15°C e massime tra 26 e 28°C, mentre lungo la costa le minime oscillano tra 17 e 20°C e le massime tra 24 e 26°C. Sulle montagne, a 1000 metri, si registrano circa 16°C, e a 2000 metri circa 11°C.