Il centauro ferito a Tarvisio.

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Tarvisio. Poco prima delle 13, in via Principe di Piemonte, a due passi dal centro, c’è stato uno scontro tra due mezzi.

È accaduto sulla statale Pontebbana, dove un uomo residente nel Tarvisiano, alla guida di una moto, si è scontrato per cause in corso di accertamento contro un’auto condotta da un cittadino austriaco. Quest’ultimo mezzo, proveniente dal confine, stava posteggiando nel parcheggio a lato della strada quando si è verificato lo scontro.

A seguito dell’impatto, il centauro è rovinato a terra, procurandosi alcuni traumi. Subito attivati i soccorsi, che con un’ambulanza hanno portato il motociclista nel pronto soccorso di Tolmezzo per sospetta frattura della gamba sinistra. Non è in gravi condizioni. Il conducente e il passeggero dell’auto sono rimasti illesi.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro in attesa degli sviluppi sulla dinamica. Sul posto è intervenuto anche personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità stradale. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla pattuglia dei carabinieri di Tarvisio.

