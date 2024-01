Una cospicua donazione per l’associazione MicioBau di Tarvisio, che si occupa di cani e gatti abbandonati.

Ai cani e ai gatti dell’associazione MicioBau di Tarvisio è arrivata una cospicua donazione da parte di Roberto Cella, imprenditore friulano, fondatore di Riel, azienda di telecomunicazioni di Tavagnacco. Con questo gesto concreto, Cella ha voluto sostenere una realtà completamente no profit, dedita all’accudimento di animali abbandonati, senza più una casa e ‘amici umani’.

MicioBau è operativa da anni in Friuli Venezia Giulia, grazie all’iniziativa della sua presidente, Laura Pauletto. In questi ultimi anni sono sempre di più le adesioni del mondo imprenditoriale alle cause animaliste e sociali, in un’ottica di diffusione del benessere e della solidarietà. In particolare sul territorio e in provincia, dove le associazioni da sole colmano spesso la mancanza di risorse istituzionali.