Estate a Tarvisio: una vacanza tra natura, gioco e meraviglia

Incorniciata dalle Alpi Giulie, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, Tarvisio è un piccolo gioiello di natura, culture e paesaggi mozzafiato, dove ogni estate si rinnova la promessa di una vacanza autentica e a misura di famiglia. Anche nel 2025, quindi, si conferma una destinazione ideale per grandi e piccoli, con un programma ricchissimo di attività immerse nella natura, pensate per far sognare i bambini e regalare momenti di relax e scoperta ai genitori. Tra meravigliosi boschi, installazioni artistiche all’aria aperta e giochi all’ombra delle montagne, Tarvisio offre una vacanza dal “ritmo lento”, piena di emozioni e condivisione, arricchita da un cartellone di sentieri, percorsi, laboratori, iniziative e proposte di intrattenimento che coinvolgeranno attivamente visitatori e cittadini. Tra questi, anche gli appuntamenti di No Borders In The City che accenderanno il centro del borgo con quattro serate musicali imperdibili.

“L’estate prende quota” a Tarvisio con la Festa del Patrono – da venerdì 27 a domenica 29 giugno – che trasforma il centro cittadino in un vero e proprio parco dei divertimenti per bambini grazie a laboratori creativi, spettacoli di magia e musica, in un’atmosfera ricca di colori pronta ad accogliere e coinvolgere tutta la famiglia. Non mancheranno chioschi enogastronomici con proposte culinarie tipiche della zona e live music per il pubblico di tutte le età.

Moltissimi appuntamenti a partire da Arte in festa (28-29 giugno) porteranno musica, colori e luci nelle strade del paese. Da venerdì 4 a domenica 13 luglio saranno attivi laboratori per scoprire materiali naturali, animazioni itineranti e affascinanti spettacoli con le bolle di sapone. Per l’occasione, a partire da sabato 5 luglio in Piazza Unità il suggestivo Giardino delle Girandole conquisterà ogni età con le sue installazioni colorate e di ogni forma che, mosse dal vento, creeranno un legame ideale con la gemella più famosa, Piazza Unità d’Italia di Trieste, dando vita a un ponte simbolico tra mare e montagna.

La musica.

Nell’estate di Tarvisio, poi, grande spazio è riservato alla musica. Il Distretto del Commercio, nato per sostenere un modello di città a misura di famiglia grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, ha promosso eventi, animazioni e strumenti digitali, pensati per migliorare l’esperienza delle famiglie in vacanza. Per l’estate 2025 il Distretto del Commercio sostiene anche la prima edizione di No Borders in the City, spin off del No Borders Music Festival – il Festival di scena da 30 anni nei paesaggi suggestivi del comprensorio montano del Tarvisiano (i Laghi di Fusine, l’Altopiano del Montasio, la montagna del Canin, la Foresta millenaria di Tarvisio). No Borders in the City porta nel centro di Tarvisio (Piazza Unità) quattro serate (18, 19, 25 e 26 luglio) con alcuni dei deejay più apprezzati in ambito nazionale e internazionale. Ogni sera della rassegna, dalle 21, dance night all’insegna della qualità musicale e del divertimento e – in apertura – animazioni e spettacoli per bambini, che trasformeranno le vie del centro di Tarvisio in spazi di gioco e festa.

Tra gli eventi attesi, dal 18 al 20 agosto, anche il contest musicale Tarvisio Young, dedicato ai giovani talenti del territorio e giunto alla 14esima edizione, e la storica Alpenfest, manifestazione che tra il 14 e il 17 agosto celebrerà la cultura alpina dei tre confini – Italia, Austria e Slovenia – con sfilate in costume, musica tradizionale, gastronomia tipica e momenti di autentica condivisione.

La natura protagonista.

Tornando a scoprire i sentieri del territorio, i visitatori di Tarvisio – tra le tante attività – non possono non percorrere il Sentiero degli Gnomi, un’esperienza immersiva pensata per i più piccoli, tra sculture in legno, casette magiche e personaggi fantastici nascosti nel bosco. Lungo il percorso che costeggia il torrente Bartolo non mancano panchine per una sosta o un pic-nic e un’area attrezzata con scivolo ed altalene per i più piccoli. Sabato 2 agosto il Sentiero degli Gnomi sarà ancora più magico grazie all’animazione itinerante Gli Gnomi.

Per chi ama unire natura e arte, poi, Radici – Land Art (all’interno del Festival Radici) trasforma il Sentiero Rio Argento tra Tarvisio e Camporosso in un itinerario artistico, arricchito da installazioni che dialogano con la natura circostante e la cultura contemporanea, dove ogni opera racconta una storia che parla di montagna e rispetto per l’ambiente. Attraverso materiali naturali – terra, legno, foglie, roccia – Radici entra nella millenaria Foresta di Tarvisio, indagando il rapporto tra l’uomo che vive questo territorio e la natura grazie a opere sorprendenti, profondamente integrate nel territorio. È proprio lungo il Sentiero Rio Argento, che si sviluppa inoltre la caccia al tesoro Forest Hunt, una caccia al tesoro per piccoli esploratori che parte da Piazzetta Pek e si conclude presso l’Info Point Turistico dove i bambini più avventurieri potranno ricevere una sorpresa.

Inoltre, il 9 agosto, il Parco Cervi ospiterà I Racconti del Rio Argento una giornata all’insegna del gioco e della creatività durante la quale un narratore racconterà una storia dedicata al tema delle Radici, nel corso di una passeggiata a tappe con diversi artisti: un musicista acustico, un acrobata e un mago. La conclusione avverrà nel finale del sentiero, tutti insieme in un crescendo corale. Il Sentiero Rio Argento rientra nel Forest Camp del Tarvisiano, simbolo dell’offerta family-friendly del Comune di Tarvisio, un vero e proprio contenitore di esperienze pensato per le famiglie che desiderano entrare in contatto con la natura, vivere avventure all’aria aperta e scoprire il territorio in modo autentico e sostenibile.

Un’estate pensata per stare insieme, divertirsi e scoprire, con la natura come grande protagonista. Tarvisio accoglie le famiglie con semplicità e meraviglia, regalando ai bambini uno spazio dove crescere giocando e agli adulti l’opportunità di vivere la montagna in tutta la sua bellezza.