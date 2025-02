Soccorso in acque ghiacciate: l’esercitazione dei vigili del fuoco ai laghi di Fusine

L’addestramento dei vigili del fuoco ai Laghi di Fusine.

Un’operazione di addestramento intensivo ha visto protagonisti 35 soccorritori acquatici e sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati in un’esercitazione nelle gelide acque del Lago Superiore di Fusine, in provincia di Udine. Il 24 febbraio 2025, i partecipanti, provenienti dai quattro comandi del Friuli Venezia Giulia e dal Nucleo regionale di Soccorso Acquatico di Trieste, hanno messo in pratica manovre cruciali come risalire sul ghiaccio dall’acqua, il recupero di persone in pericolo nelle acque fredde con diversi ausili, tavola spinale e gommone da rafting, e il trasporto a riva di persona in arresto cardiaco con gommone praticando la rianimazione cardio polmonare

L’esercitazione, che ha visto anche la partecipazione di due istruttori della Direzione Interregionale vigili del fuoco di Veneto e Trentino-Alto Adige e di un medico rianimatore dell’ASFO di Pordenone, è iniziata con un approfondimento teorico presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Tarvisio. I temi trattati hanno riguardato le tecniche di soccorso in caso di ipotermia, annegamento e interventi specifici su laghi ghiacciati, fornendo ai soccorritori le competenze necessarie per affrontare situazioni d’emergenza nelle più difficili condizioni ambientali.