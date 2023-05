Paglia e fieno, l’enorme logo del Giro d’Italia per dare il benvenuto ai ciclisti

L’enorme logo del Giro d’Italia è comparso lungo l’ultima parte della pista Prampero. Manca sempre meno infatti alla tappa Tarvisio-Monte Lussari. L’installazione per celebrare la Corsa Rosa è realizzata dai volontari della Snow & Fen Art Pontebba paglia proveniente da Flumignano e fieno da Pontebba creando un colpo d’occhio davvero unico.

La tappa Tarvisio-Monte Lussari.

La 20esima tappa Tarvisio- Monte Lussari, lunga 18,6 km, sarà estremamente impegnativa. I primi 10 km circa si svolgono in piano o leggera discesa prevalentemente lungo la Ciclovia Alpe Adria e permettono di sviluppare grandi velocità. Giunti al Torrente Saisera (Cronometraggio intermedio) iniziano circa 8 km pavimentati in cemento che portano al Santuario. Il tratto di salita vera e propria in 7.5 km propone pendenze attorno al 12% medio con i primi 4.8 km al 15% (paragonabile al tratto centrale dello Zoncolan). Parte finale ondulata con un breve strappo (fino al 22%) in entrata al paese seguito da una breve discesa e una risalita fino all’arrivo.