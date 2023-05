Muore a soli 30 anni schiacciato dal macchinario: chi è la vittima e cosa è successo

Per Nicholas Nanut non c’è stato nulla da fare.

Aveva solo 30 anni Nicholas Nanut, il giovane operaio morto nella notte vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. E’ successo intorno alle 1 e 30 alla Aps Arosio Extrusion, nella zona artigianale e industriale di Mariano del Friuli.

Originario di Monfalcone ma residente a Cormons da alcuni anni, è rimasto schiacciato da un macchinario. Secondo le prime ricostruzioni, Nanut si trovava insieme a un collega mentre lavoravano su una pressa e il 30enne è rimasto intrappolato durante la chiusura della macchina.

Dopo la chiamata al Nue 122, gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Inutili purtroppo le manovre salvavita: per il 30enne non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Presenti anche i carabinieri di Mariano del Friuli e di San Martino del Carso, unitamente a personale della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di Monfalcone .

Dopo la tragedia, l’area dell’incidente è stata delimitata, con il sequestro e la sospensione della produzione come previsto dalle procedure. Gli inquirenti e gli ispettori dell’Azienda sanitaria hanno lavorato per tutta la notte e fino a tarda mattinata per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.