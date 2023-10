Una vera e propria scuola digitale per lo sport business.

È nata ufficialmente Infront Sport Business Academy, un progetto di formazione innovativo rivolto agli studenti, ai giovani e ai professionisti di domani del settore dello sport business. Le properties coinvolte in questa prima edizione del progetto saranno Lega Basket Serie A, Lega B e Udinese Calcio. Infront Italy e AKTO Play Your Future insieme con un obiettivo comune: creare un ponte tra i ragazzi che sognano di lavorare nella Sport Industry e le realtà sportive alla ricerca di nuove leve.

La ISBA si propone in questo modo di rispondere a una doppia esigenza: offrire opportunità professionali ai più giovani e dare supporto nel processo di professionalizzazione ai players operanti sul mercato sportivo. I ragazzi che parteciperanno al progetto potrannoricevere, in maniera del tutto gratuita, una formazione di qualità, originale, smart e game-based learning per mezzo dell’app AKTO Play Your Future e ai suoi contenuti. Infront, uno degli attori principali dello sport business italiano e internazionale, advisor di numerose properties sportive, ha ben compreso la natura olistica del progetto coinvolgendo fin da subito alcuni tra i suoi partners più innovativi per offrire formazione, crescita e opportunità alle nuove generazioni.

Il progetto.

Infront Sport Business Academy è una porta di accesso per i giovani che sognano una carriera nello sport a un piano formativo unico nel suo genere, sviluppato da AKTO Play Your Future con il lavoro congiunto di un comitato accademico internazionale, che permette di studiare le principali tematiche della Sport Industry. I ragazzi potranno dunque dimostrare il proprio valore e ottenere concrete possibilità di colloqui di lavoro nel settore. La Infront Sport Business Academy dispone di un campus multimediale per ogni property coinvolta nel progetto. La metodologia game-based learning e la presenza di spazi digitali creati ad hoc, permetteranno agli iscritti di approfondire tematiche sempre più attuali con un’impostazione all’avanguardia, quiz e prove per testare il livello di apprendimento, la conoscenza e la comprensione.

L’approccio.

Il processo di apprendimento di AKTO Play Your Future si sviluppa attorno all’app, dove i giovani avranno a disposizione un vasto catalogo di contenuti video (oltre 400), arricchiti da test interattivi che stimoleranno il loro coinvolgimento e il loro apprendimento. Al termine del percorso formativo, gli allievi avranno acquisito un orientamento generale sui diversi settori dell’industria dello sport, sulle varie dinamiche e sulle opportunità professionali esistenti. Grazie a questa preparazione i giovani saranno pronti a mettersi in gioco e iniziare il loro percorso, portando nuove idee e, di conseguenza, un valore aggiunto all’intero sistema dello sport.

Sbocchi futuri.

Lega Basket Serie A, Lega B e Udinese Calcio sono le properties che hanno aderito alla prima edizione della Infront Sport Business Academy. Gli iscritti potranno accedere al materiale specifico, studiare attraverso le videolezioni e testare le proprie conoscenze, con un approccio smart. Al termine di questo percorso, sulla base dei risultati ottenuti attraverso lo studio, alcuni studenti avranno la possibilità di sostenere dei colloqui presso le realtà che hanno aderito al progetto, con l’obiettivo di inserire i più meritevoli nel mondo della Sport Industry.

Ricavato.

Parte del ricavato delle licenze di proprietà di AKTO Play Your Future acquisite da Infront Italy sarà devoluto a Insuperabili, organizzazione nata nel 2012 con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’attività di assistenza sociale attraverso lo sport e l’attività didattica rivolta all’inclusione sociale. Attraverso le Scuole Calcio Insuperabili, il progetto si propone di favorire l’integrazione di persone con diversi tipi di disabilità.

“Siamo estremamente soddisfatti di esser parte di questo progetto formativo di prim’ordine targato Infront – sottolinea il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – La formazione di giovani professionisti è un aspetto fondamentale per la crescita e la costante ricerca dell’eccellenza che la sport industry moderna richiede. Innovazione e qualità sono due prerogative fondamentali che da quasi 40 anni contraddistinguono il business model dell’Udinese divenuto un riferimento in ambito internazionale, per questo siamo entusiasti di collaborare con il nostro partner storico Infront in questo progetto, forti anche di una solida tradizione nella scoperta e valorizzazione di giovani talenti in campo e fuori”.