La vincita “senza volto” della schedina Superenalotto a Tarvisio.

La fortuna bacia Tarvisio, ma il destinatario non se ne è accorto. E ha tempo ancora un mese per farlo prima di perdere questo treno. La somma non è di quelle che cambia la vita, ma di certo aiuta: si tratta di 50mila euro legati a uno dei tre concorsi speciali del Superenalotto in data 23, 25 e 27 novembre 2021.

La Sisal dunque cerca il vincitore tarvisiano (ma potrebbe anche essere qualcuno di fuori), che ha giocato la schedina alla Tabaccheria Vaglio di via Vittorio Veneto. È uno dei 300 in Italia premiati da questo concorso.

Nella speranza che il tagliando non sia stato gettato, il fortunato dovrà comunque sbrigarsi: ha tempo per rivendicare la vincita sino al 23 febbraio 2022. Poi, come da prassi, la somma di 50mila euro resterà allo Stato.

(Visited 680 times, 680 visits today)