Snow Rugby Tarvisio: esordio da incorniciare tra pubblico e grande spettacolo

Si è aperta nel migliore dei modi l’edizione 2026 dello Snow Rugby di Tarvisio, che nella sua prima giornata ha regalato spettacolo, sport e un colpo d’occhio straordinario grazie a una cornice di pubblico numerosa e partecipe. Sui campi innevati del Golf Club Senza Confini, atleti, appassionati e famiglie hanno animato una giornata che ha confermato il valore sportivo e turistico di uno degli eventi più originali dell’inverno friulano.

Il format dello Snow Rugby continua a dimostrarsi vincente: partite combattute, grande fair play e tanto entusiasmo, con squadre provenienti da diverse regioni che hanno scelto Tarvisio per vivere un’esperienza unica, capace di unire rugby, montagna e divertimento. La risposta del pubblico è stata all’altezza delle aspettative, con tribune naturali gremite e un’atmosfera festosa che ha accompagnato ogni incontro.

Nella giornata inaugurale si è concluso il Torneo Old, che ha visto la partecipazione di formazioni storiche del panorama rugbistico. A imporsi sono stati gli Old Saints di Padova, protagonisti di un percorso solido e di grande spirito sportivo, che ha incarnato perfettamente i valori del rugby e dello Snow Rugby di Tarvisio.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla seconda giornata, che si preannuncia di altissimo livello. In programma le competizioni seniores maschili e femminili, con squadre pronte a darsi battaglia sulla neve, oltre all’attività Under 14, momento fondamentale per promuovere il rugby tra i più giovani e trasmettere loro i valori educativi di questo sport.

Soddisfatto l’organizzatore della manifestazione, Alberto Stentardo. “Vedere così tanta gente a Tarvisio per la prima giornata dello Snow Rugby è una grande emozione e una conferma del lavoro fatto negli anni. Il pubblico ha risposto alla grande e le squadre hanno regalato spettacolo e passione. Il Torneo Old ha mostrato ancora una volta cosa significhi vivere il rugby con il sorriso. Ora ci aspetta una seconda giornata di altissimo livello, con seniores maschili e femminili e i ragazzi dell’U14: sarà un’altra giornata tutta da vivere”. Lo Snow Rugby Tarvisio 2026 è solo all’inizio, ma la prima giornata ha già lanciato un messaggio chiaro: la neve, a Tarvisio, è ancora una volta terreno ideale per il grande rugby.