Scalatore scivola e cade da 10 metri: soccorso sotto il Nabois

Intervento di soccorso questa mattina in alta Val Saisera, sotto il massiccio del Nabois, dove uno scalatore è precipitato da circa dieci metri mentre affrontava la celebre cascata di ghiaccio “Biele Furlane”. L’uomo, un alpinista sloveno di 30 anni, è caduto alla prima lunghezza di corda, impattando violentemente al suolo.

L’incidente è avvenuto tra le 10.30 e le 11.30. Nonostante le gravi ferite riportate, lo scalatore è riuscito a spostarsi autonomamente per un breve tratto, allontanandosi dalla gola in cui si trovava. Tuttavia, ha riportato politraumi e fratture alla parte superiore del corpo. L’allarme è stato lanciato alla SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), che ha prontamente attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, una pattuglia della Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.

L’elicottero, con a bordo il medico e un tecnico del Soccorso Alpino, ha raggiunto il ferito, lo ha stabilizzato sul posto e poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario.