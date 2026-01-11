A Caneva inaugurata la nuova sede della protezione civile

E’ stata inaugurata ieri a Caneva la nuova sede comunale della Protezione civile, realizzata per rispondere alle esigenze operative del volontariato locale. “L’inaugurazione della nuova sede della Protezione civile a Caneva rappresenta un passaggio concreto per migliorare il nostro sistema, aumentarne la qualità e offrire ai volontari strumenti più adeguati per operare al servizio delle comunità”, ha commentato l’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Nel suo intervento Riccardi ha sottolineato il valore simbolico della giornata, che ha unito l‘intitolazione di una via al 6 maggio 1976 all’apertura di una struttura moderna ed efficiente. “È una giornata significativa – ha affermato -; cade nell’anno del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli che la Regione ricorderà in maniera importante per onorare il sacrificio delle mille persone che hanno perso la vita”.

L’assessore Riccardi ha quindi riconosciuto la capacità del Comune di Caneva di creare una struttura funzionale ed efficiente, e di dare un ruolo centrale al volontariato all’interno del sistema regionale di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.”Questa sede – ha concluso – consente al sistema di crescere e ai volontari di operare in condizioni migliori, rafforzando una rete che rappresenta un patrimonio per tutta la nostra regione”.

La squadra comunale di Protezione civile di Caneva è composta da 26 volontari, con un’età compresa tra i 17 e gli 80 anni. Il gruppo comprende una specialità antincendio boschivo e una specialità tecnica-logistica; tutti sono impegnati in un percorso continuo di formazione previsto dal sistema regionale di Pc. I volontari danno supporto per quanto di competenza in occasione di emergenze anche di rilievo nazionale, comprese recenti operazioni in Emilia-Romagna e sul Vesuvio. La nuova sede è stata progettata tenendo conto delle esigenze operative del gruppo, coordinato da un responsabile affiancato da un vice coordinatore e da più capisquadra.