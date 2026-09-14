Nel Tarvisiano una giornata dedicata alla pulizia e alla cura dell’ambiente

14 Settembre 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

Il 20 settembre 2026 si terrà Tarvisiano Cleanup Days, l’iniziativa dedicata alla cura del territorio del Tarvisiano.

Il 20 settembre 2026 si terrà Tarvisiano Cleanup Days, l’iniziativa dedicata alla cura del territorio e alla pulizia di zone pubbliche e naturali del Tarvisiano. Una giornata pensata per coinvolgere cittadini, famiglie e volontari in un’azione concreta a favore dell’ambiente, con l’obiettivo di contribuire insieme alla tutela e alla valorizzazione dei luoghi del territorio.

Gli appuntamenti saranno a Fusine in Valromana, dove il ritrovo è previsto alle ore 9:30 presso il Secondo lago di Fusine, e a Camporosso in Valcanale, con partenza alla stessa ora dalla Canonica di Camporosso. In entrambe le aree si svolgeranno attività di pulizia e raccolta in zone pubbliche e naturali, seguite da un momento di rinfresco a partire dalle ore 12:30. L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione del Consorzio Pascoli di Fusine per l’area di Fusine in Valromana e di U.S. Camporosso per l’area di Camporosso in Valcanale.

Tarvisiano Cleanup Days nasce in occasione del World Cleanup Day e si inserisce nel progetto Interreg Italia-Austria CCM2040 – Climate Compass for Municipalities, che supporta i Comuni nel percorso verso la neutralità climatica attraverso una collaborazione interdisciplinare e transfrontaliera. Nel Tarvisiano l’iniziativa è realizzata con il supporto dell’Università degli Studi di Udine, partner del progetto, e fa parte di un’azione congiunta che coinvolge anche Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige e FH Kärnten, con analoghe giornate di cleanup organizzate a Bolzano il 18 settembre, a Renon il 20 settembre e a Moosburg il 26 settembre. Un’occasione per tradurre la cooperazione Interreg in azioni concrete e coordinate sui diversi territori.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 18 settembre, compilando il modulo online. Ai partecipanti iscritti saranno forniti guanti e sacchi per la raccolta.

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