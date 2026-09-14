Il 20 settembre 2026 si terrà Tarvisiano Cleanup Days, l’iniziativa dedicata alla cura del territorio del Tarvisiano.

Il 20 settembre 2026 si terrà Tarvisiano Cleanup Days, l’iniziativa dedicata alla cura del territorio e alla pulizia di zone pubbliche e naturali del Tarvisiano. Una giornata pensata per coinvolgere cittadini, famiglie e volontari in un’azione concreta a favore dell’ambiente, con l’obiettivo di contribuire insieme alla tutela e alla valorizzazione dei luoghi del territorio.

Gli appuntamenti saranno a Fusine in Valromana, dove il ritrovo è previsto alle ore 9:30 presso il Secondo lago di Fusine, e a Camporosso in Valcanale, con partenza alla stessa ora dalla Canonica di Camporosso. In entrambe le aree si svolgeranno attività di pulizia e raccolta in zone pubbliche e naturali, seguite da un momento di rinfresco a partire dalle ore 12:30. L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione del Consorzio Pascoli di Fusine per l’area di Fusine in Valromana e di U.S. Camporosso per l’area di Camporosso in Valcanale.

Tarvisiano Cleanup Days nasce in occasione del World Cleanup Day e si inserisce nel progetto Interreg Italia-Austria CCM2040 – Climate Compass for Municipalities, che supporta i Comuni nel percorso verso la neutralità climatica attraverso una collaborazione interdisciplinare e transfrontaliera. Nel Tarvisiano l’iniziativa è realizzata con il supporto dell’Università degli Studi di Udine, partner del progetto, e fa parte di un’azione congiunta che coinvolge anche Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige e FH Kärnten, con analoghe giornate di cleanup organizzate a Bolzano il 18 settembre, a Renon il 20 settembre e a Moosburg il 26 settembre. Un’occasione per tradurre la cooperazione Interreg in azioni concrete e coordinate sui diversi territori.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 18 settembre, compilando il modulo online. Ai partecipanti iscritti saranno forniti guanti e sacchi per la raccolta.