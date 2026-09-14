Grande festa a Gonars grazie agli “Amis dal Disu”: il 26 settembre la presentazione della nuova auto per i disabili.

Grande festa a Gonars grazie agli “Amis dal Disu”, una delle associazioni di volontariato più in vista della regione, in grado di coinvolgere sempre migliaia di cittadini al fine di aiutare le persone con gravi problematiche sociali e sanitarie. Sabato 26 settembre presso la piazza del Municipio ci sarà infatti la presentazione ufficiale della nuova automobile per il trasporto malati e disabili per la quale era stata indetta una raccolta fondi circa un mese fa dalla presidente Cavaliere della Repubblica Franca Del Frate.

In quell’occasione, Del Frate aveva sottolineato quanto fosse importante creare una forte rete solidale per garantire alle persone malate e portatrici di disabilità, bisognose di cure e terapie, la possibilità di essere accompagnate dalla loro abitazione presso le strutture ospedaliere, in modo del tutto gratuito. E l’obiettivo è stato raggiunto.

“Abbiamo sempre avuto conferma di quanto le persone fossero vicine alle nostre iniziative con grande affetto e fiducia, dimostrando immensa umanità – spiega la presidente- anche questa volta, i risultati hanno superato di gran lunga le nostre aspettative”. L’iniziativa era stata sostenuta e coadiuvata da Road Riders Mc North Italy, Michel Pub e Fix Infissi srl. Durante la serata verrà messa una lente di ingrandimento anche sulla straordinaria capacità dell’associazione, nata nel 2013, di aggregare una vasta fetta del nostro territorio per la raccolta fondi: ad oggi infatti sono stati donati ben 100mila euro. Alle 20.30 tutti i presenti avranno l’occasione di fare un salto negli anni ’90, tra emozioni e nostalgia, con il concerto live della band tributo a Max Pezzali e 883 “Gli Anni d’Oro” capitanata dal frontman Denis Max Sanavia. Dopo il concerto, l’associazione “Tutela antica polenta” di Fauglis offrira’ polenta pasticciata a tutti i presenti.