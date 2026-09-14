A Causa di un guasto alla linea elettrica, treni in ritardo fino a un’ora sulla Venezia-Trieste: tecnici al lavoro.

Mattinata di disagi per i pendolari e i viaggiatori sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, dove dalle 7 di oggi, lunedì 14 settembre, la circolazione è rallentata a causa di alcuni accertamenti tecnici alla linea elettrica nella stazione di Trieste Centrale.

I tecnici di Rfi sono intervenuti sul posto per individuare e risolvere il problema e ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Inizialmente i treni avevano accumulato ritardi fino a 30 minuti, ma con il passare delle ore i tempi di attesa sono aumentati. Secondo l’ultimo aggiornamento, delle 9.25, i convogli in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti, oltre a possibili variazioni e cancellazioni. La circolazione ferroviaria, dunque, rimane rallentata mentre prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi.