Nuova leggera scossa di terremoto in Friuli, la terra trema a Tarvisio

Una nuova leggera scossa di terremoto si è fatta sentire, questa mattina, in Friuli e in particolare nel comune di Tarvisio. La terra ha tremato alle 6,27 con una magnitudo di 2,2, a 3,2 miglia di profondità. Ovviamente, non sono stati registrati danni.

Dopo le lievi scosse a Venzone e Tolmezzo, è la terza volta che si registra un seppur lieve terremoto questa settimana in Friuli.