Ad aggiudicarsi la folkloristica gara tra boscaioli di Tarvisio è stata la squadra austriaca “Forstschule Litzlhof”.

Nella terza edizione di “Foresta in valle”, andata in scena domenica in piazza Unità a Tarvisio, la folkloristica gara tra boscaioli ha visto la vittoria della squadra ospite austriaca “Forstschule Litzlhof”. Al secondo posto si è classificata Menaus Carnia, seguita da Pordenone. Un torneo dal tono competitivo, ma sempre ispirato allo spirito olimpico di rispetto e fratellanza tra avversari, che ha chiuso la kermesse con la consegna del trofeo “Boscaioli in valle”.

Grande successo anche per le attività collaterali proposte dagli organizzatori – Cluster forestale Legno Servizi e Legno servizi – per questa iniziativa voluta dalla Regione Fvg. Tra escursioni guidate, mercatini artigianali, prodotti tipici, giochi ed esposizioni dedicate al mondo della foresta e del legno, curate da enti regionali e produttori locali.