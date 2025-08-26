Ricerche per una turista dispersa in Val Bartolo, ma lei torna da sola.

Momenti di apprensione ieri sera in Val Bartolo per una turista che pareva dispersa: si tratta di una 34enne di Padova che non aveva fatto ritorno alla baita dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. La donna si era allontanata nel pomeriggio del 25 agosto con il suo cane, dirigendosi verso il confine austriaco, senza però comunicare il percorso intrapreso.

Intorno alle 22, non vedendola rientrare, i proprietari della baita hanno dato l’allarme al Nue112. La Sores ha attivato la stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil, che ha mobilitato quindici tecnici. Parallelamente, la Guardia di Finanza ha avviato verifiche a distanza, ricostruendo le ultime celle telefoniche agganciate dal cellulare della donna, non contattabile in quelle ore.

Le squadre si sono mosse con i mezzi battendo le principali vie di comunicazione della zona. Poco dopo l’una di notte, il lieto fine: i padroni della baita hanno richiamato i soccorritori informandoli che la donna era rientrata. Dopo aver camminato fino a Feistritz, in Austria, era riuscita a ottenere un passaggio in auto per tornare indietro.