Serata di festa finisce in tragedia: donna di 68 anni investita e uccisa

Angela Not, la donna investita e uccisa a Chiusaforte.

Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Chiusaforte, dove una donna di 68 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre rientrava a casa a piedi. L’incidente è avvenuto sabato sera, intorno alle 21.45, lungo via Roma, nel centro del paese.

La vittima, Angela Not, pensionata residente a Firenze ma originaria di Chiusaforte, stava percorrendo a piedi il tratto privo di marciapiedi dopo aver partecipato alla festa patronale di San Bartolomeo. Per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un’auto guidata da un militare dell’Arma fuori servizio, che si è subito fermato per prestare soccorso e ha chiamato i sanitari.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso inviati dalla centrale Sores di Palmanova, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Illeso l’automobilista, rimasto profondamente scosso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Udine. Numerosi i testimoni, molti dei quali stavano tornando dalla stessa festa patronale. L’uomo alla guida è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale colposo.

Angela Not, nata a Udine nel 1956, aveva lavorato come capotreno ed era stata la prima donna a ricoprire quel ruolo nel compartimento ferroviario di Firenze. Era rientrata a Chiusaforte pochi giorni fa per trascorrere un periodo di vacanza nella casa di famiglia.La Procura dovrà ora concedere il nullaosta per la sepoltura, che si terrà tra Chiusaforte e Firenze.