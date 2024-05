Sergio Simonetti è morto a 64 anni.

Si è spento a 64 anni Sergio Simonetti: fotografo, esperto di droni e di modellazione grafica 3D, viveva a Colugna ed era attivo anche in politica. Originario di Udine, si era dedicato per tutta la vita alla sua grande passione, la fotografia, lavorando principalmente come free lance nel settore commerciale.

Spesso lo si vedeva passeggiare in paese assieme al cagnolino che amava molto, Horus, che per un problema alle zampe posteriori aveva bisogno di un carrellino. Lascia la compagna, Tiziana, e una sorella, Sabina. I suoi funerali saranno celebrati venerdì 17 maggio, alle ore 17, nella chiesa dei Rizzi.

Molti i messaggi di cordoglio alla notizia della sua scomparsa, messaggi che lo ricordano come una persona di grande simpatia e buon cuore. “Il nostro grande amico e compagno Sergio Simonetti ci ha lasciate/i – scrive il circolo del Pd di Tavagnacco -. Per noi e per tutte le persone che lo hanno conosciuto è una perdita enorme. Sempre presente fin che ha potuto, è stato una forza di creatività, simpatia, bontà e anticonformismo. Mi disse che il suo arrivo nel 2019 nel circolo fu per lui una ripartenza grazie alla militanza politica. Di questo possiamo essere fiere/i e con grande amore dedicare a lui un caro pensiero. Ciao Sergio, ciao amico, riposa in pace”.