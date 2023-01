Il sindaco Lirutti dopo le dimissioni: “Lascio Tavagnacco in ottime mani”

Le dichiarazioni del sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti dopo le dimissioni.

A seguito delle dimissioni del sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti, consegnate il 9 gennaio ed effettivamente esecutive dal 29 gennaio 2023, la squadra dell’Amministrazione si organizza per portare avanti il programma di mandato.

“Prima di tutto voglio ringraziare il vicesindaco Fabris, tutti gli Assessori e i consiglieri che sono al mio fianco per il lavoro che hanno svolto finora e che continueranno a svolgere per la nostra comunità – interviene il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti – e i risultati ottenuti in questi anni parlano da soli. Il nostro gruppo di lavoro si è già organizzato per portare avanti le progettualità in essere, e dalla prossima settimana incontreremo i cittadini nelle frazioni e nel capoluogo per illustrare alla cittadinanza i programmi per il nostro territorio (Opere pubbliche, Servizi, ecc.).”

“Lascio la gestione del Comune in ottime mani – prosegue Lirutti – con il supporto della Giunta e dei consiglieri, che daranno continuità a quanto fatto fino ad oggi con la grinta, l’unità e il forte spirito di collaborazione che ha caratterizzato il nostro gruppo di lavoro dalla partenza nel 2019.”

“Accolgo con senso di responsabilità l’incarico di guidare la squadra in questa delicata fase di transizione, che durerà fino ad aprile – commenta il vicesindaco Federico Fabris – per proseguire con il lavoro svolto finora. La scelta di portare al voto il Comune subito è stata dettata dalla volontà di garantire, nella continuità, una successione immediata, diretta e che ponga subito il nuovo Sindaco nel pieno dei suoi poteri. E questo lo dobbiamo alla nostra Comunità che ci ha accompagnato in questi quattro anni di consiliatura nei quali abbiamo concretizzato molti dei nostri progetti.”

“Rimarco la mia piena fiducia nella persona del vicesindaco Federico Fabris – continua Lirutti – che è stimato e sostenuto da tutta la Giunta e dai consiglieri di maggioranza. Abbiamo lavorato straordinariamente bene insieme, crescendo nella conoscenza e nella stima reciproca e oggi riaffermiamo l’impegno a continuare il nostro compito sempre uniti ed entusiasti anche nella prossima consiliatura. Rinnovo il mio grazie al vicesindaco Fabris e a tutta la compagine di Assessori e consiglieri dalla quale mi sono sentito sempre sostenuto, accompagnato e tutelato.”

“Invito tutti i cittadini – conclude il sindaco – a guardare a ciò che di concreto abbiamo fatto in questi quattro anni, ai traguardi che abbiamo ottenuto e ai progetti che abbiamo avviato e per i quali i frutti si raccoglieranno nel prossimo triennio, senza farsi condizionare da notizie fuorvianti che, in questo momento delicato, siamo ben consapevoli continueranno ad uscire.”