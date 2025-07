Manomettono l’allarme, entrano e non rubano nulla: furto ‘fallito’ al supermercato

Al supermercato Eurospin di Tavagnacco.

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio, presso l’Eurospin di Tavagnacco, alcuni ignoti sono riusciti a entrare forzando la porta posteriore del supermercato. I malviventi hanno anche manomesso il sistema di allarme, ma una volta dentro non hanno portato via alcun bottino.

Nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, il responsabile del punto vendita ha presentato regolare denuncia ai carabinieri di Feletto Umberto, segnalando l’accaduto e dando il via alle indagini. Al momento, non è chiaro come mai il colpo sia finito a mani vuote e se qualcosa abbia spaventato e fatto fuggire i ladri.