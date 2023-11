Inaugurato il nuovo teatro immersivo di Tavagnacco: ecco com’è

Aperto il nuovo teatro immersivo di Tavagnacco.

Ha aperto ufficialmente i battenti oggi, sabato 25 novembre a Tavagnacco, il primo teatro immersivo permanente del Friuli Venezia Giulia. Numerosissimo il pubblico che ha partecipato all’opening della struttura svoltosi alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni culturali, politiche e religiose del territorio.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione degli spazi ha preso la parola sul palcoscenico prospiciente la grande sala di oltre 350 posti il sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci, che ha rivolto un caloroso saluto ai presenti e ringraziato anche ai rappresentati delle precedenti amministrazioni comunali che hanno avuto un ruolo importante nella realizzazione della nuova struttura. “Questo nuovo spazio multimediale rappresenta una novità dal punto di vista tecnologico ma ciò che lo caratterizza è anche la sua particolare flessibilità – ha sottolineato il sindaco. Una versatilità che permette la programmazione di eventi eterogenei anche nel corso della stessa giornata. Tutto questo grazie al sofisticato sistema di gestione multimediale, che consente una rapida e agevole trasformazione”.

Il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin ha quindi rivolto un ringraziamento particolare per aver portato a termine con successo un’opera complessa e articolata dal punto di vista architettonico e strutturale. L’Assessora comunale Ornella Comuzzo, ha quindi ricordato come il nuovo teatro comunale sia stato pensato come un vero e proprio “parco della cultura” per rispondere alle aspettative dell’intero territorio. Il nuovo teatro sarà intitolato allo scrittore Paolo Maurensing che, come ha sottolineato la critica letteraria e giornalista Martina Delpiccolo, con il comune di Tavagnacco ha coltivato un intenso legame avendovi anche trascorso parte della sua vita. L’assessore comunale ai lavori pubblici e al Patrimonio Paolo Morandini ha quindi illustrato le diverse fasi di realizzazione del progetto, spiegato poi nella sua complessità dall’architetto Francesco Marciano. Il teatro di Tavagnacco rappresenta infatti un unicum in regione – e probabilmente in Italia – distinguendosi come uno dei primi teatri ad essere dotato di un’infrastruttura tecnologica audio e video immersiva permanente sia all’interno della sala principale che nel foyer, illustrata da Stefano Viduz Ceo di 4Dodo che ha sviluppato la tecnologia immersiva del teatro.

L’interno del teatro.

Il nuovo teatro di Tavagnacco si presenta come una struttura polivalente, con una sala principale da oltre 350 posti e 60 nel foyer. In entrambi gli spazi si può avere l’opportunità di vivere esperienze immersive a 360° grazie all’innovativa tecnologia capace di creare, attraverso videoproiezioni ad altissima risoluzione sia sulle pareti laterali della struttura che sulla pavimentazione, atmosfere avvolgenti e di grande suggestione. In un contesto immersivo come quello che si riesce a ricreare, il pubblico non è più semplicemente uno spettatore passivo ma viene coinvolto direttamente nell’ambiente dello spettacolo ancor prima di entrare in sala.