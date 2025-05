Addio a Luigino “Gigi” Gressani, colonna storica del Tavagnacco femminile

Luigino Gressani si è spento a 84 anni.

Si è spento all’età di 84 anni Luigino Gressani, per tutti semplicemente Gigi, figura centrale nella storia del Tavagnacco calcio femminile e punto di riferimento per lo sport in Friuli. L’uomo è morto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio in ospedale, dove era ricoverato a causa di condizioni di salute peggiorate negli ultimi giorni. Aveva 84 anni.

Sessant’anni di passione sportiva, vissuti tra campi da calcio e spogliatoi, fanno di Gressani uno dei volti più amati e riconoscibili del movimento calcistico friulano. Non solo Tavagnacco: Gigi fu anche uno dei fondatori della Julia Cavalicco.

“Questa notte ci ha lasciato Luigino Gressani – il messaggio di cordoglio dell’UPC Tavagnacco -. E’ stato uno dei personaggi che hanno vissuto da Dirigenti e protagonisti gli anni d’oro del Tavagnacco. Tutto il Tavagnacco Calcio Femminile si stringe intorno alla sua famiglia. Riposi in pace”.

Tante le persone che lo hanno ricordato sui social: “Il primo ad arrivare ad ogni allenamento e alle partite, l’ultimo ad andarsene. Lui è stato l’uomo simbolo del Tavagnacco femminile, grande uomo e bellissima persona… mancherai a tutte noi …” è il ricordo di una ex giocatrice. “Impareggiabile per simpatia, genuinità e amore per lo sport” cita un altro messaggio. I funerali saranno celebrati il 6 maggio a Tavagnacco.