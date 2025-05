Scontro tra auto e moto, grave il centauro sbalzato in un campo

L’incidente tra Artegna e Gemona.

Violento incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 maggio, lungo via Nazionale 61 ad Artegna. L’impatto ha coinvolto una motocicletta e un’autovettura. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato fuori dalla carreggiata e finito in un terreno circa dieci metri più in basso rispetto al livello stradale.

Il motociclista è stato immediatamente trattato dai sanitari e successivamente elitrasportato in ospedale a Udine. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Si segnalano code lungo la strada in entrambi i sensi di marcia.