Da giovedì 2 ottobre prende servizio la dottoressa Giulia Comuzzo.

A Tavagnacco da giovedì 2 ottobre, il Distretto sociosanitario Friuli Centrale annuncia l’arrivo di un nuovo medico di medicina generale, la dottoressa Giulia Comuzzo. L’ambulatorio si trova a Tavagnacco, in piazza Bruno di Prampero n. 7, e la dr.ssa Comuzzo riceverà su appuntamento.

L’Amministrazione comunale di Tavagnacco è lieta che la dr.ssa Giulia Comuzzo prenda servizio nel suo Comune d’origine, certa che la sua esperienza professionale maturata in altri territori, insieme alla passione verso il lavoro di cura che svolge e alla sua giovane età, siano la combinazione perfetta per poter instaurare con la comunità locale un ottimo e duraturo rapporto di fiducia e di collaborazione. La dr.ssa Comuzzo inaugurerà l’ambulatorio il 2 ottobre alle 18:00, in Piazza B. di Prampero 7, accanto alla sede della Farmacia comunale di Tavagnacco, che si ringrazia per la collaborazione.

Come scegliere la dottoressa Comuzzo.

La scelta della dr.ssa Comuzzo sarà possibile a partire da giovedì 2 ottobre e potrà essere effettuata:

autonomamente tramite il portale SESAMO

presso gli sportelli di Anagrafe Sanitaria di Udine e Feletto (Tavagnacco), presentandosi muniti di tessera sanitaria nei seguenti orari: Anagrafe Sanitaria presso il Distretto di Udine: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:45 Anagrafe Sanitaria presso il CAP di Feletto (Tavagnacco): martedì e giovedì, dalle 9:30 alle 12:30.



Per agevolare i cittadini nell’utilizzo di SESAMO, presso lo sportello di Anagrafe Sanitaria di Feletto sarà disponibile nella mattinata di giovedì 2 ottobre un operatore del Punto di Facilitazione Digitale: gli operatori forniranno assistenza nella scelta del medico attraverso il portale SESAMO anche su appuntamento.