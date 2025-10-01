Degrado in pieno giorno alla stazione di Udine: la rabbia dei cittadini

È sempre più sconvolgente la situazione che si presenta nei pressi della stazione delle corriere di Udine, dove il degrado è arrivato a toccare il fondo. Nella giornata odierna infatti, poco dopo le 13, quando tutti gli studenti si accingevano a raggiungere la corriera per fare ritorno a casa, dall’altra parte della strada, a ridosso di Via Leopardi, un ragazzo di origine straniera è stato avvistato mentre era si era letteralmente ‘buttato’ a terra a dormire sopra l’aiuola, senza preoccuparsi del contesto nel quale si trovava.

“Prendo ogni giorno la corriera per fare rientro dal lavoro e, sia io che molte altre persone, siamo stanchi di trovarci davanti a situazioni assurde, spesso pericolose – spiega con rabbia Silvia- ogni giorno faccio la spola da Brazzacco a Udine ed è sempre un rischio quando arriviamo in stazione. La settimana scorsa sono stata minacciata da un ragazzo extracomunitario perché l’avevo sorpreso a rubare una bici, pochi giorni fa c’è mancato poco che fossi investita con un monopattino, sono caduta assieme alla borsa della spesa, è assurda una situazione del genere dove non ci sentiamo tutelati”.