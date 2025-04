La passeggiata del benessere a Tavagnacco.

Domenica 27 aprile alle ore 9.30 prende il via a Tavagnacco una nuova tappa del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”, con una passeggiata guidata aperta a tutti, per riscoprire i benefici dell’attività fisica all’aria aperta.

Il punto di ritrovo sarà l’area festeggiamenti della tradizionale “Sagra degli asparagi” in via Tolmezzo. Da lì il gruppo si incamminerà lungo il percorso che conduce al cartellone del progetto “La valle degli archi”, un tracciato che collega i comuni di Tavagnacco e Pagnacco. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione online entro il 24 aprile (fino ad esaurimento posti) al link: https://forms.gle/uSzbbtAV1LT6VFq87.

L’iniziativa fa parte del programma regionale avviato nel 2019, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Salute – nell’ambito del Piano regionale della prevenzione “Comunità attive”. A coordinarlo è Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismo FVG.

La passeggiata di domenica è organizzata con il contributo dei Comuni di Tavagnacco e Pagnacco, dell’A.S.D. “Sport&Fun”, della Pro Loco Tavagnacco e del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC. A guidare il gruppo saranno istruttori laureati in Scienze Motorie, che proporranno semplici esercizi fisici e forniranno consigli pratici per la conduzione di gruppi di cammino, grazie alla collaborazione del professor Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie dell’Università di Udine.

Il progetto coinvolge attualmente 132 Comuni e 118 percorsi in tutta la regione. Oltre a promuovere il movimento come strumento di prevenzione e benessere, mira a far nascere e rafforzare i “Gruppi di cammino”, invitati a segnalare le loro attività al Portale Invecchiamento Attivo del FVG (invecchiamentoattivo.regione.fvg.it).

Per maggiori informazioni sul progetto e sui percorsi attivi: federsanita.anci.fvg.it/progetti