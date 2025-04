Barca in fiamme a Palazzolo: donna resta intrappolata in cabina. Si cerca il corpo

L’incendio di una barca a Palazzolo dello Stella.

Una drammatica notte di fuoco quella vissuta lungo le rive di una marina di Palazzolo dello Stella, dove un’imbarcazione di circa 12 metri è stata avvolta dalle fiamme mentre era ormeggiata con a bordo una coppia di turisti: l’allarme è scattato intorno all’una e sul posto, per domare l’incendio, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Udine, supportate dai distaccamenti di Lignano e Latisana, oltre al funzionario di guardia dalla sede centrale. Al loro arrivo, l’imbarcazione risultava completamente in fiamme.

L’uomo, che al momento dello scoppio dell’incendio si trovava all’interno della barca, è riuscito a salvarsi gettandosi in acqua. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118, è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale. Tragico invece il destino della moglie, che si trovava ancora all’interno del natante in fiamme: i vigili del fuoco, nonostante i rapidi tentativi di spegnimento e l’uso di liquido schiumogeno, non sono riusciti a raggiungerla, ostacolati dalla violenta propagazione dell’incendio su una struttura interamente in vetroresina.

Le operazioni di spegnimento hanno comunque evitato che le fiamme si estendessero ad altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. Purtroppo, a causa dei danni strutturali, la barca è infine affondata. Per il recupero del corpo è stato richiesto l’intervento del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del Comando di Trieste. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di competenza.