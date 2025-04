Un pensiero per Papa Francesco: in Prefettura a Udine si può lasciare un messaggio di cordoglio

Aperto il Registro di Condoglianze per il Papa in Prefettura a Udine.

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale e disposto l’apertura di Registri di Condoglianze presso tutte le Prefetture del territorio italiano.

Anche la Prefettura di Udine ha attivato il proprio Registro, offrendo ai cittadini la possibilità di esprimere il proprio cordoglio in forma diretta. Il registro sarà accessibile a partire da oggi e fino al giorno delle esequie, previste per sabato 26 aprile 2025.

I cittadini potranno firmare il registro dalle ore 9.00 alle ore 20.00, presso la sede della Prefettura, al piano terra dell’edificio in via Pracchiuso 16. Un gesto simbolico per condividere il lutto collettivo e testimoniare la vicinanza della comunità friulana in questo momento di dolore per la Chiesa e per il mondo intero.